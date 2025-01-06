ذعر وهلع على متن طائرة فرنسية!

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط أقنعة الأكسجين على ركاب طائرة تابعة للخطوط الفرنسية، لحظات من الذعر والهلع عاشها ركاب الطائرة بعد تفعيل إجراءات الطوارئ داخلها قبل هبوطها اضطراريا، بسبب تسجيل خلل في نظام الضغط.



وكانت الطائرة وهي من طراز "إيرباص A318" في طريقها من مطار باريس شارل ديغول إلى برشلونة حين أعلن عن حالة الطوارئ واضطر قائد الطائرة إلى الهبوط بعد 17 دقيقة من إقلاعها.



وأوضحت الخطوط الفرنسية في بيان أنه "يتم تدريب أطقم الخطوط الجوية الفرنسية بانتظام على إدارة هذا النوع من المواقف وفقًا لإجراءات الشركة المصنعة".

وتعد عملية إسقاط أقنعة الأكسجين جزءا من إجراءات الهبوط في حالات الطوارئ.



وفي حالة انخفاض الضغط، يتم نشر أقنعة الأكسجين تلقائيا للسماح لمن هم على متن الطائرة بالتنفس حتى تصل الطائرة إلى ارتفاع آمن يقل عن 10000 قدم.