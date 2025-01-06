بايدن: ما فعله ترامب في الكابيتول كان "تهديدا للديموقراطية"

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حذر الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد من أن أحداث 6 يناير 2021، عندما اقتحم أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول قبل أربع سنوات، لا ينبغي نسيانها أو تكرارها.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض قبل يوم من مصادقة الكونغرس على فوز ترامب "لا أعتقد أنه يجب أن نتظاهر بأن هذا لم يحدث".

وكان ترامب قد دعا بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام بايدن في انتخابات 2020، الكونغرس إلى منع المصادقة على فوز الأخير، مدعيا بدون أدلة أن تزويرا واسع النطاق أدى إلى خسارته.

ولاحقا اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول وعرقلوا عملية المصادقة على فوز بايدن التي تأخرت حتى صباح اليوم التالي.

وأضاف بايدن الأحد "أعتقد أن ما فعله كان تهديدا حقيقيا للديموقراطية"، مردفا "أنا متفائل بأننا تجاوزنا ذلك".

وحذر "لا ينبغي أن يتكرر ذلك، ولا أعتقد أنه ينبغي نسيانه"، مؤكدا على جهوده لضمان "انتقال سلس" للسلطة.

وأكد بايدن أنه يجب العودة إلى قواعد الانتقال "الطبيعي" للسلطة.

وعلى عكس انتخابات 2020، أقرّ بايدن بسرعة بفوز ترامب في الانتخابات، حيث دعاه إلى البيت الأبيض لاظهار التزامه بالانتقال السلمي للسلطة.