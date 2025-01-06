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هجوم نيو أورليانز.. المنفذ زار هاتين الدولتين قبل أشهر

6
JANUARY
2025
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قال مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي للصحفيين، إن التحقيق جار في زيارات سابقة قام بها منفذ هجوم نيو أورليانز شمس الدين جبار لمصر وكندا.
 
وقال ليونيل ميرثيل، وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيو أورليانز، في مؤتمر صحفي: "لقد تتبعنا  أن جبار سافر إلى القاهرة، مصر، من 22 يونيو حتى 3 يوليو 2023. وبعد بضعة أيام سافر جواً إلى أونتاريو، كندا، في 10 يوليو وعاد إلى الولايات المتحدة في 13 يوليو 2023".
 
وأضاف أن "عملاءنا يحصلون على إجابات بشأن الأماكن التي ذهب إليها، ومن التقى بهم، وكيف قد ترتبط هذه الرحلات أو لا ترتبط بأفعاله في مدينتنا في نيو أورليانز".
 
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا إن جبار قام برحلتين على الأقل إلى نيو أورليانز في الأشهر التي سبقت الهجوم، واحدة في أكتوبر والأخرى في نوفمبر.
 
شمس الدين جبار
مصدر من عائلة منفذ هجوم نيو أورليانز يكشف تفاصيل "شخصية" عنه
 
وأبرز "إف بي آي" في وقت سابق، أن منفذ الهجوم يدعى شمس الدين جبار وعمره 42 عاما وهو مواطن أميركي من تكساس.
 
وأضاف: "راية تنظيم داعش كانت في الشاحنة المستخدمة في حادث الدهس".
 
في مقطع فيديو نشره على موقع "يوتيوب" قبل 4 سنوات، تفاخر جبار متحدّثا بلكنة سكان جنوب الولايات المتحدة، بمهاراته في مجال إدارة العقارات معتبرا نفسه "مفاوضا شرسا".
 
وقال البنتاغون إن جبار خدم في الجيش كمتخصص في الموارد البشرية وفي تكنولوجيا المعلومات بين عامَي 2007 و2015، ثم في قوات الاحتياط حتى عام 2020.
 
خدم في أفغانستان من فبراير 2009 حتى يناير 2010، وفق ما أفاد ناطق عسكري، مضيفا أنه كان يحمل رتبة رقيب أول في نهاية خدمته.
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