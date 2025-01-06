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فيديو.. ذعر على متن طائرة فرنسية بسبب خلل في الضغط

6
JANUARY
2025
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عاش ركاب طارئة تابعة للخطوط الفرنسية لحظات من الذعر بعد تفعيل إجراءات الطوارئ داخل الطائرة قبل الهبوط اضطراريا، بسبب تسجيل خلل في نظام الضغط.
 
وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي سقوط أقنعة الأكسجين، حيث ظهر بعض الركاب وهم يرتدون أقنعة الأوكسجين والبعض الآخر لا.
 
وكانت الطائرة وهي من نوع "إيرباص A318" في طريقها من مطار باريس شارل ديغول إلى برشلونة حين أعلن عن حالة الطوارئ واظطر قائد الطائرة إلى الهبوط بعد 17 دقيقة من إقلاعها.
 
وأوضحت الخطوط الفرنسية في بيان أنه: "يتم تدريب أطقم الخطوط الجوية الفرنسية بانتظام على إدارة هذا النوع من المواقف وفقًا لإجراءات الشركة المصنعة".
 
وتعد عملية إسقاط أقنعة الأكسجين جزءا من إجراء الهبوط في حالات الطوارئ.
 
وفي حالة انخفاض الضغط، يتم نشر أقنعة الأكسجين تلقائيا للسماح لمن هم على متن الطائرة بالتنفس حتى تصل الطائرة إلى ارتفاع آمن يقل عن 10000 قدم.
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
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