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محاولة توقيف جديدة لرئيس كوريا الجنوبية.. طلب للشرطة بالتدخل

6
JANUARY
2025
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طلبت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين من الشرطة في البلاد تولي جهود إلقاء القبض على الرئيس المعزول يون سيوك يول.
 
وقدم مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين هذا الطلب في خطاب رسمي مع اقتراب الموعد النهائي لصلاحية مذكرة التوقيف اليوم.
 
وقال مسؤول في الشرطة عبر مكالمة هاتفية مع وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء: "نحن نجري مراجعة قانونية داخليا".
 
وقد حاول مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين دون جدوى تنفيذ أمر المحكمة بتوقيف يون يوم الجمعة.
 
بيد أنه قرر سحب محققيه بعد 6 ساعات من المواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي، مستشهدا بمخاوف تتعلق بالسلامة.
 
ويعمل مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين مع الشرطة ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع لإجراء تحقيق مشترك في فرض يون القصير الأجل للأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.
 
ومع انتهاء صلاحية مذكرة التوقيف عند منتصف ليل الإثنين، من المتوقع أن يقوم مكتب التحقيق بمحاولة ثانية لتوقيف يون أو يطلب تمديد صلاحية المذكرة من بين خيارات أخرى.
 
وفي هذا السياق، قال نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لي جاي سونغ في بيان "تنتهي صلاحية مذكرة الاعتقال اليوم. نخطط لطلب تمديدها من المحكمة اليوم، وهو ما يتطلب ذكر الأسباب وراء تجاوز المدة العادية للمذكرة البالغة سبعة أيام".
 
ولا يزال يون رسميا رئيسا للجمهورية إذ إن قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيا بعد بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية.
 
وإذا تم تنفيذ مذكرة الاعتقال، سيصبح يون أول رئيس في المنصب يتم توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية.
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