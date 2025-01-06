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خلال فترة تنصيب ترامب.. "سر" تنكيس العلم الأميركي؟

6
JANUARY
2025
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ستُنكّس الأعلام الأميركية هذا الشهر حدادا على وفاة الرئيس السابق جيمي كارتر، الذي توفي في 29 ديسمبر عن عمر ناهز 100 عام.

وتأتي التوجيهات كجزء من إعلان أصدره الرئيس جو بايدن، يأمر فيه بإبقاء الأعلام في المباني الفيدرالية والسفارات الأميركية منكسة لمدة 30 يوما كعلامة على الاحترام.

وتتزامن فترة الحداد مع تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير.

بروتوكول تنكيس الأعلام

ينص هذا الإعلان على أنه يجب إنزال الأعلام لمدة 30 يوما بعد وفاة الرئيس الحالي أو السابق.

وينطبق هذا التوجيه على المباني الحكومية الفيدرالية والسفارات الأميركية والمنشآت العسكرية والسفن محليا ودوليا.

من لديه السلطة لإصدار الأمر؟

لدى رئيس الولايات المتحدة وحكام الولايات سلطة إصدار أمر التنكيس.

ماذا قال دونالد ترامب عن إنزال الأعلام خلال تنصيبه؟

أعرب دونالد ترامب عن استيائه من قرار تنكيس العلم في يوم تنصيبه.

ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "الديمقراطيون جميعا مسرورون بشأن احتمال إنزال علمنا الأميركي الرائع في أثناء تنصيبي".

وقال: "إنهم يعتقدون أنه أمر عظيم للغاية، وهم سعداء للغاية بذلك لأنهم في الواقع لا يحبون بلدنا، إنهم يفكرون في أنفسهم فقط. انظر إلى ما فعلوه بأميركا العظيمة ذات يوم على مدار السنوات الأربع الماضية".

هل يستطيع ترامب تغيير القرار بمجرد توليه منصبه؟

نعم، يستطيع، فعلى الرغم من أن قانون تنكيس العلم الأميركي يوصي بفترة حداد لمدة 30 يوما، إلا أنه ليس قاعدة إلزامية.

هل اعترض ترامب سابقا على إنزال الأعلام؟

نعم، اعترض، في عام 2018، بعد وفاة السيناتور جون ماكين من ولاية أريزونا، واجه ترامب انتقادات بسبب تعامله مع بروتوكول إنزال الأعلام.

تم إنزال الأعلام في البيت الأبيض في البداية ولكن تم رفعها إلى ارتفاعها الكامل بعد عطلة نهاية الأسبوع.

أثارت هذه الخطوة ردود فعل عنيفة، وتم إنزال الأعلام مرة أخرى لاحقا.

هل هناك سابقة تاريخية لإنزال الأعلام أثناء تنصيب الرئيس؟

نعم، هناك سابقة، في يناير 1973، تم إنزال الأعلام أثناء تنصيب ريتشارد نيكسون للمرة الثانية بعد وفاة الرئيس السابق هاري إس ترومان.

 

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