المرصد السوري: العثور على 4 مقابر جماعية في درعا خلال 13 يوماً

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد بأن مواطنين عثروا أمس السبت على 5 جثث في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي شرق الفرقة التاسعة التابعة لقوات النظام السوري السابق.



وطالب المرصد بفتح تحقيق دولي مستقل للكشف عن هوية الضحايا وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وفي 2 كانون الثاني (يناير)، عثر على مقبرة جماعية تضم رفات 31 شخصاً مجهولي الهوية في مزرعة الكويتي قرب مدينة إزرع في ريف درعا الأوسط.

وفي 16 كانون الأول (ديسمبر) الماضي 2024، عثر أهالي على مقبرة جماعية تضم 34 جثة لأشخاص مجهولي الهوية على أطراف مدينة إزرع في الريف الأوسط من محافظة درعا.

وفي 22 كانون الأول، عُثر على رفات 93 مواطناً، بينهم أطفال ونساء، قضوا حرقاً وهم أحياء، وفقاً لاعترافات بعض العناصر في شعبة المخابرات العسكرية السابقة للنظام السوري في درعا.