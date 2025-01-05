الصين تهاجم “إسرائيل” لتحويلها المستشفيات ساحة معارك

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هاجمت الصين “إسرائيل” في الأمم المتحدة ودعتها للتوقف عن تحويل المستشفيات ساحات معارك بقطاع غزة.

وحث ممثل الصين في الأمم المتحدة فو كونغ تل أبيب على الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي والتوقف عن مهاجمة المرافق الطبية وضمان سلامة المؤسسات الطبية وإطلاق سراح جميع العاملين بها.



والسبت الماضي، أعلنت وزارة الصحة في غزة اعتقال الجيش “الإسرائيلي” مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية بمحافظة شمال غزة.

وقبل اعتقال أبو صفية بيوم واحد، اقتحم الجيش “الإسرائيلي” المستشفى وأضرم النار فيه وأخرجه عن الخدمة، واعتقل أكثر من 350 شخصا كانوا داخله.