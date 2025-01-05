عواصف ثلجية وثلوج كثيفة وأمطار متجمدة... ستضرب شرق أميركا

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أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أمس السبت أن ملايين الأميركيين من منطقة السهول إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة يواجهون خطر العواصف الثلجية والثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة حتى غد الاثنين.

وأعلن حاكما ولايتي كنتاكي وفيرجينيا حالة الطوارئ تحسبا للعاصفة الشتوية.

وقال خبير الأرصاد الجوية ريتش بان من مركز التنبؤ بالطقس التابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية مساء أمس السبت "العاصفة لا تزال تتشكل. لكنها تحمل مخاطر متعددة من الثلوج الكثيفة في السهول إلى الجليد الكثيف الذي يغطي الطرق في الجنوب".

وأضاف أن أكثر من 60 مليون شخص في الولايات المتحدة تلقوا تنبيهات أو تحذيرات أو نصائح بخصوص الطقس الشتوي هذا الأسبوع.

وقد تشهد المنطقة الممتدة شرقا من نبراسكا وكانساس حتى أوهايو وإنديانا وجنوب غرب بنسلفانيا وشمال غرب فرجينيا تساقط ثلوج بسمك يتراوح بين 2.54 سم إلى 30 سم. وقد يتسبب الجليد في تدمير خطوط الكهرباء، مما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وقال بان إن موجة شتوية من الأمطار المتجمدة والجليد ستضرب جنوب ميزوري وكنتاكي وتنيسي اليوم الأحد، مما قد يجعل الطرق خطرة ويتسبب في سقوط خطوط الكهرباء.

وأضاف "سيكون من المستحيل تقريبا القيادة في بعض المناطق".

وقال إن العاصفة من المتوقع أن تتحرك عبر الساحل الشرقي إلى المحيط الأطلسي بحلول وقت متأخر غدا الاثنين، لكن موجة جديدة من الهواء القطبي الشمالي ستجلب برودة شديدة إلى ثلثي شرق الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.