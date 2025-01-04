حادث نيو أورلينز الإرهابي يهز العائلة الملكية البريطانية

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عبرت العائلة الملكية البريطانية عن حزنها الشديد لمقتل مواطن بريطاني في هجوم الدهس الارهابي في مدينة نيو أولينز الأميركية ليلة رأس السنة الجديدة.

وأفادت تقارير إن عاهل بريطانيا تشارلز الثالث، تواصل مع عائلة إدوارد بيتفير (31 عاما) وهو أحد ضحايا الهجوم الـ14 لتقديم تعازيه الشخصية، وكشف النقاب أنه ربيب مربية الأمير وليام والأمير هاري السابقة ألكسندرا بيتيفر، المعروفة باسم (تيجي ليج بورك).

يذكر أن العائلة الملكية من بين أول من يقدمون التعازي لأسر أولئك الذين تأثروا بحوادث الجرائم الخطيرة، لكن هذه الحادثة أثرت عليهم بطريقة مدمرة في شكل شخصي.