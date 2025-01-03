بلينكن: إيران ليست في وضع يسمح لها بالدخول في شجار مع أي أحد

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أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الى أن "إيران ليست في وضع يسمح لها بالدخول في شجار مع أي أحد وهذا كان له تداعيات إيجابية حقيقية على سوريا"، معتبراً أن "سقوط الأسد السريع يرجع جزئيا للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على راعييه روسيا وإيران".