مصدر من عائلة منفذ هجوم نيو أورليانز يكشف تفاصيل "شخصية" عنه

A + A -

كشف الأخ غير الشقيق للمتهم بدهس محتفلين بشاحنة في مدينة نيو أورليانز يوم رأس السنة، تفاصيل شخصية جديدة تتعلق بمنفذ الهجوم شمس الدين جبار.

وقال عبد الرحيم جبار إن شمس الدين كان من قدامى المحاربين في الجيش، وكان يكافح للتغلب على طلاقه الأخير، لكن لم تظهر عليه أي علامات على الاستياء قبل أسابيع فقط من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة حوالي 30 آخرين.

وأضاف عبد الرحيم أنه لم يلحظ أي شيء غير معتاد عندما تحدث الاثنان آخر مرة قبل بضعة أسابيع، رغم أنه كان يعلم أنه يواجه صعوبة في إقامة مشروع تجاري بعدما خرج من طلاقه الثاني.

وفي مقابلة مع "رويترز" قال عبد الرحيم من منزله في بومونت بولاية تكساس "ربما كان يبحث عن إجابات"، مشيرا إلى أن أخاه "جدد مؤخرا اعتناقه الإسلام بعد أن تخلى عنه في العشرينات والثلاثينيات من عمره".

وتابع قائلا: "كان ذكيا ومضحكا وله قوة شخصية ومحبا وعطوفا ومتواضعا ولم يكن ليؤذي ذبابة حرفيا. لهذا السبب كان الأمر مدمرا للغاية".

وأكد أن "هذه الدرجة من الخبث ليست منه. نحن نحاول أن نفهم ما تغير أيضا".

وتشير سجلات عامة ومقابلات إلى أن شمس الدين واجه صعوبات عائلية ومالية في السنوات الأخيرة.

وحسبما ذكر عبد الرحيم فإن والد شمس الدين أصيب بسكتة دماغية في عام 2023، وإن أخاه كان يساعد في ترتيب رعايته.

وجاء ذلك في أعقاب طلاقه في سبتمبر 2022 من زوجته الثانية التي أنجب منها طفلا وفقا لسجلات المحكمة.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى محامي زوجته آنذاك في يناير 2022، قال شمس الدين إنه تأخر في سداد أقساط الرهن العقاري على منزله.

وكتب في رسالة البريد الإلكتروني، التي ذكر فيها الخسائر التي قال إنه تكبدها في أعمال العقارات، فضلا عن ديون بطاقات الائتمان البالغة 16 ألف دولار: "لا أستطيع تحمل أقساط المنزل. لقد تأخر سدادها بما يزيد عن 27 ألف دولار، وهي معرضة لخطر الحجز إذا تأخرنا في تسوية الطلاق".

ومع ذلك، تظهر سجلات الطلاق أيضا أن شمس الدين كان يتقاضى آنذاك 10 آلاف دولار شهريا من وظيفته في ديلويت، إحدى أكبر شركات الضرائب والاستشارات في العالم.

وقالت شركة ديلويت في بيان "لقد صدمنا عندما علمنا بتقارير تفيد بأن الفرد الذي تم تحديده كمشتبه به كان له ارتباط بشركتنا".

ويقول مسؤولون اتحاديون ومسؤولو إنفاذ القانون المحليون في نيو أورليانز بولاية لويزيانا إن شمس الدين كان يحتفظ براية تنظيم "داعش" على شاحنته مضيفين أنه نشر سلسلة من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أعلن فيها مبايعته للتنظيم قبل وقت قصير من إقدامه على دهس المارة في شارع بوربون صباح الأربعاء.