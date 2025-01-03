living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصدر من عائلة منفذ هجوم نيو أورليانز يكشف تفاصيل "شخصية" عنه

3
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
كشف الأخ غير الشقيق للمتهم بدهس محتفلين بشاحنة في مدينة نيو أورليانز يوم رأس السنة، تفاصيل شخصية جديدة تتعلق بمنفذ الهجوم شمس الدين جبار.
 
وقال عبد الرحيم جبار إن شمس الدين كان من قدامى المحاربين في الجيش، وكان يكافح للتغلب على طلاقه الأخير، لكن لم تظهر عليه أي علامات على الاستياء قبل أسابيع فقط من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة حوالي 30 آخرين.
 
وأضاف عبد الرحيم أنه لم يلحظ أي شيء غير معتاد عندما تحدث الاثنان آخر مرة قبل بضعة أسابيع، رغم أنه كان يعلم أنه يواجه صعوبة في إقامة مشروع تجاري بعدما خرج من طلاقه الثاني.
 
وفي مقابلة مع "رويترز" قال عبد الرحيم من منزله في بومونت بولاية تكساس "ربما كان يبحث عن إجابات"، مشيرا إلى أن أخاه "جدد مؤخرا اعتناقه الإسلام بعد أن تخلى عنه في العشرينات والثلاثينيات من عمره".
 
وتابع قائلا: "كان ذكيا ومضحكا وله قوة شخصية ومحبا وعطوفا ومتواضعا ولم يكن ليؤذي ذبابة حرفيا. لهذا السبب كان الأمر مدمرا للغاية".
 
وأكد أن "هذه الدرجة من الخبث ليست منه. نحن نحاول أن نفهم ما تغير أيضا".
 
وتشير سجلات عامة ومقابلات إلى أن شمس الدين واجه صعوبات عائلية ومالية في السنوات الأخيرة.
 
وحسبما ذكر عبد الرحيم فإن والد شمس الدين أصيب بسكتة دماغية في عام 2023، وإن أخاه كان يساعد في ترتيب رعايته.
 
وجاء ذلك في أعقاب طلاقه في سبتمبر 2022 من زوجته الثانية التي أنجب منها طفلا وفقا لسجلات المحكمة.
 
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى محامي زوجته آنذاك في يناير 2022، قال شمس الدين إنه تأخر في سداد أقساط الرهن العقاري على منزله.
 
وكتب في رسالة البريد الإلكتروني، التي ذكر فيها الخسائر التي قال إنه تكبدها في أعمال العقارات، فضلا عن ديون بطاقات الائتمان البالغة 16 ألف دولار: "لا أستطيع تحمل أقساط المنزل. لقد تأخر سدادها بما يزيد عن 27 ألف دولار، وهي معرضة لخطر الحجز إذا تأخرنا في تسوية الطلاق".
 
ومع ذلك، تظهر سجلات الطلاق أيضا أن شمس الدين كان يتقاضى آنذاك 10 آلاف دولار شهريا من وظيفته في ديلويت، إحدى أكبر شركات الضرائب والاستشارات في العالم.
 
وقالت شركة ديلويت في بيان "لقد صدمنا عندما علمنا بتقارير تفيد بأن الفرد الذي تم تحديده كمشتبه به كان له ارتباط بشركتنا".
 
ويقول مسؤولون اتحاديون ومسؤولو إنفاذ القانون المحليون في نيو أورليانز بولاية لويزيانا إن شمس الدين كان يحتفظ براية تنظيم "داعش" على شاحنته مضيفين أنه نشر سلسلة من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أعلن فيها مبايعته للتنظيم قبل وقت قصير من إقدامه على دهس المارة في شارع بوربون صباح الأربعاء.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   