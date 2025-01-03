living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هوت وتحطمت فوق مصنع بكاليفورنيا.. ما قصة حوادث الطائرات

3
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في حادث جديد بعالم الطيران، هوت طائرة صغيرة وتحطمت فوق مصنع بولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى مقتل اثنين على الأقل.

فقد أعلنت السلطات الأميركية أنّ شخصين على الأقلّ لقيا مصرعهما إثر تحطّم طائرة صغيرة فوق مصنع بولاية كاليفورنيا (غرب البلاد) في حادث أسفر أيضا عن سقوط عدد من الجرحى.

ووقع الحادث عصر أمس الخميس قرب المطار البلدي في فوليرتون، وهي بلدة صغيرة تبعد 40 كيلومترا جنوب شرق لوس أنجلوس.

فيديوهات انتشرت
فيما لم تتّضح في الحال أسباب الحادث. وقال ضابط في شرطة فوليرتون لقناة تلفزيونية محلية إنّ المحقّقين لا يعرفون حتى الآن ما إذا كان القتيلان هما من ركاب الطائرة أم من عمّال المصنع الذي تحطّمت فيه الطائرة.

بينما أظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية فجوة كبيرة على سطح أحد المصانع يتصاعد منها الدخان.

والطائرة المنكوبة من طراز Van's Aircraft RV-10 من أربعة مقاعد فقط، بحسب ما أعلنت هيئة تنظيم الطيران الفدرالية التي فتحت تحقيقا.

يذكر أنه سبق أن أدّى حادث آخر وقع قرب مطار فوليرتون في تشرين الثاني/نوفمبر إلى سقوط جريحين.

وكانت الأسابيع الماضية شهدت نحو 5 حوادث طيران حول العالم، كان أدماها تحطم طائرة مدنية تقل 181 شخصا جنوب كوريا الجنوبية ما أدى إلى وفاة جميع الركاب باستثناء مضيفين.

 

 

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   