هوت وتحطمت فوق مصنع بكاليفورنيا.. ما قصة حوادث الطائرات

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في حادث جديد بعالم الطيران، هوت طائرة صغيرة وتحطمت فوق مصنع بولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى مقتل اثنين على الأقل.

فقد أعلنت السلطات الأميركية أنّ شخصين على الأقلّ لقيا مصرعهما إثر تحطّم طائرة صغيرة فوق مصنع بولاية كاليفورنيا (غرب البلاد) في حادث أسفر أيضا عن سقوط عدد من الجرحى.

ووقع الحادث عصر أمس الخميس قرب المطار البلدي في فوليرتون، وهي بلدة صغيرة تبعد 40 كيلومترا جنوب شرق لوس أنجلوس.

فيديوهات انتشرت

فيما لم تتّضح في الحال أسباب الحادث. وقال ضابط في شرطة فوليرتون لقناة تلفزيونية محلية إنّ المحقّقين لا يعرفون حتى الآن ما إذا كان القتيلان هما من ركاب الطائرة أم من عمّال المصنع الذي تحطّمت فيه الطائرة.

بينما أظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية فجوة كبيرة على سطح أحد المصانع يتصاعد منها الدخان.

والطائرة المنكوبة من طراز Van's Aircraft RV-10 من أربعة مقاعد فقط، بحسب ما أعلنت هيئة تنظيم الطيران الفدرالية التي فتحت تحقيقا.

يذكر أنه سبق أن أدّى حادث آخر وقع قرب مطار فوليرتون في تشرين الثاني/نوفمبر إلى سقوط جريحين.

وكانت الأسابيع الماضية شهدت نحو 5 حوادث طيران حول العالم، كان أدماها تحطم طائرة مدنية تقل 181 شخصا جنوب كوريا الجنوبية ما أدى إلى وفاة جميع الركاب باستثناء مضيفين.