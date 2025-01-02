بعيدا عن الإعلام...اجتماع سري بين “قسد” والشرع بريف دمشق

A + A -

كشفت مصادر خاصة لـ”سبوتنيك” عن عقد لقاء بين ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وقائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع “الجولاني” في أحد مطارات ريف دمشق العسكرية.

وأفادت المصادر بأن طائرة أميركية من نوع “بوينغ – شينوك ” هبطت في مطار الضمير العسكري بريف دمشق قادمة من مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية تحمل على متنها ممثلين عن قوات “قسد” تزامنا مع قدوم الشرع إلى مطار الضمير العسكري، الذي يبعد عن دمشق 35 كم.

وأضافت المصادر، أن اللقاء عقد برعاية كاملة من عناصر الإستخبارات الأميركية حيث تم طرح عدة نقاط للنقاش منها انضمام قوات سوريا الديمقراطية “قسد” إلى الجيش السوري الذي تحاول الحكومة الموقتة في دمشق إعادة تشكيله، بالإضافة إلى طرح موضوع السيطرة على حقول النفط والغاز وتوزيع عوائد تلك الحقول.

ad

وبحسب المصادر لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين نتيجة عدم تقارب وجهات النظر والحلول المقترحة لعدة ملفات منها الأمنية والسياسية والاقتصادية.