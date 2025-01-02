التربية السورية توضح: المناهج مستمرة حالياً والتعديلات لإزالة “إرث الأسد”

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أوضح وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية، نذير القادري، أن المناهج الدراسية في مدارس سوريا ستبقى على وضعها الحالي حتى يتم تشكيل لجان مختصة لمراجعتها وتدقيقها.

وأكّد القادري في بيان نُشر على معرّفات الرسمية لوزارة التربية السورية، أنّ التوجيهات الحالية شملت حذف كل ما يتعلق بتمجيد نظام الأسد السابق، واعتماد علم الثورة السورية بدلاً من علم النظام البائد في الكتب المدرسية.

وأضاف: “ما تم الإعلان عنه هو تعديل لبعض المعلومات المغلوطة التي اعتمدها نظام الأسد البائد في منهاج مادة التربية الإسلامية، مثل شرح بعض الآيات القرآنية بطريقة مغلوطة، فاعتمدنا شرحها الصحيح كما ورد في كتب التفسير للمراحل الدراسية كافة”.

وبحسب “القادري” فإنّ هذه التعديلات تهدف إلى تقديم مناهج تعكس قيم الثورة السورية، وتعزيز الهوية الوطنية والدينية بشكل صحيح، مشدّداً على أن هذه الخطوات تمثل بداية عملية إصلاح شاملة للتعليم في سوريا الجديدة، لضمان تقديم مناهج تربوية تمثل الحقيقة بعيداً عن تزوير الحقائق.