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10 قتلى بينهم طفلان في إطلاق نار بمطعم في مونتينيغرو

2
JANUARY
2025
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قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية إن مسلحا قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بينهم طفلان، في إطلاق نار وأصاب أربعة آخرين الأربعاء بمدينة سيتينيي في مونتينيغرو "الجبل الأسود" بعد مشاجرة في مطعم.
 
وحددت الشرطة هوية منفذ الهجوم الذي ما زال طليقا باعتباره ألكسندر مارتينوفيتش "45 عاما".
 
وقال وزير الداخلية دانيلو سارانوفيتش في مؤتمر صحفي: "نركز في هذه اللحظة على إلقاء القبض على المسلح".
 
ودفعت الشرطة قوات خاصة للبحث عن المهاجم في سيتينيي، على بعد نحو (30 كيلومترا) شمال غرب العاصمة بودغوريتشا.
 
وأفاد بيان للشرطة بأن المسلح فتح النار في حانة وفرّ من مكان الجريمة ومعه سلاح.
 
وذكر الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش عبر منصة إكس إنه "مصدوم ومندهش" إزاء المأساة.
 
وأضاف: "بدلا من فرحة العطلة... تملكنا الحزن بسبب فقدان الأرواح البريئة".
 
وزار رئيس وزراء مونتينيغرو ميلويكو سبايتش المستشفى الذي يتلقى فيه المصابون العلاج وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام.
 
وعلّق سبايتش على الحادث قائلا: "هذه مأساة فظيعة أثرت علينا جميعا... كل فرق الشرطة منتشرة".
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