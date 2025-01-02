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بايدن: نحقق بشبهة صلة بين انفجار تسلا والدهس بنيو أورليانز

2
JANUARY
2025
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أن السلطات تحقّق لمعرفة "ما إذا كانت هناك أي صلة محتملة" بين انفجار شاحنة تسلا أمام فندق لترامب في لاس فيغاس وعملية دهس استهدفت حشدا من المحتفلين برأس السنة في نيو أورليانز في هجوم أوقع 15 قتيلا.
 
ووصف بايدن، متحدثا من منتجع كامب ديفيد الرئاسي، الهجوم بأنه "عمل شنيع ودنيء".
 
وفي حديثه إلى الضحايا وسكان نيو أورليانز، قال: "أريدكم أن تعلموا أنني أحزن معكم. أمتنا تحزن معكم بينما أنتم في رحلة الحداد والتعافي".
 
وأضاف أن سلطات إنفاذ القانون تحقق لجلاء ملابسات انفجار شاحنة تسلا "بما في ذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك أي صلة محتملة بهجوم نيو أورليانز".
 
وأكد أنه "حتى الآن، ليس هناك أي شيء للإعلان عنه بهذا الشأن".
 
وأشار بايدن إلى أن المسلّح الذي دهس بشاحنته حشدا من المحتفلين برأس السنة في نيو أورليانز قبل أن يطلق النار على آخرين، نشر مقاطع فيديو "تشير إلى أنه استلهم (أفكار) تنظيم داعش".
 
ووفق بايدن فإن مكتب التحقيقات الفدرالي أبلغه أن شمس الدين جبار الذي أردته الشرطة في موقع المجزرة "نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبيل ساعات من تنفيذه هجومه مقاطع فيديو تشير إلى أنه اسلتهم (أفكار) تنظيم داعش".
 
ورجح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، أن يكون الانفجار الذي وقع في سيارة من طراز "سايبر ترك" أمام فندق ترامب بمدينة لاس فيغاس يوم الأربعاء، عملا إرهابيا.
 
وقال ماسك في منشور على حسابه الرسمي في "إكس" إنه "من المرجح أن يكون (الانفجار) عملا إرهابيا".
 
وأوضح أن: "الانفجار نجم عن ألعاب نارية كبيرة جدا و/ أو قنبلة موضوعة في صندوق شاحنة سايبر ترك المستأجرة".
 
وشدد على أن الانفجار "لا علاقة له بالمركبة نفسها. كانت جميع أجهزة القياس عن بعد للمركبة إيجابية وقت الانفجار".
 
واختتم منشوره بالقول إنه "تم استئجار سيارة تسلا سايبر ترك و(القنبلة الانتحارية) التي نفذت هجوم نيو أورليانز من شركة (Turo)، وربما يكون هناك رابط بين الحادثين".
 
وأعلنت شرطة لاس فيغاس أن مركبة من طراز "سايبر ترك" انفجرت صباح الأربعاء أمام "فندق ترامب" في المدينة الأميركية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح طفيفة.
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