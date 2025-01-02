قبل هجوم نيو أورليانز الدامي.. مقاطع فيديو كشفت "خطط جبار"

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في سلسلة مقاطع فيديو نشرها منفذ هجوم نيو أورليانز الدامي شمس الدين جبار قبل أحداث رأس السنة في ولاية لويزيانا الأميركية، كشف خلالها عن العديد من الأمور الهامة.

وقام شمس الدين جبار (42 عاماً)، والذي قاد شاحنة صغيرة ودهس حشداً من المحتفلين في شارع بوربون، مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الأقل وإصابة عشرات آخرين، بتسجيلات مروعة أثناء القيادة من منزله في تكساس إلى لويزيانا.

وأشار جبار، وهو مواطن أميركي ومحارب قديم في الجيش خدم في أفغانستان، في مقاطع الفيديو إلى طلاقه وكيف خطط في البداية لجمع عائلته من أجل "احتفال" بنية قتلهم، حسبما ذكر مسؤولان تم اطلاعهما على ما قال في التسجيلات.

لكن جبار قال في مقاطع الفيديو إنه غير خططه وانضم إلى داعش، وأشار إلى عدة أحلام كانت تراوده بشأن انضمامه إلى الجماعة الإرهابية، وفقًا للعديد من المسؤولين المطلعين على التحقيق.

وقُتل جبار أثناء تبادل إطلاق النار مع الشرطة بعد أن صدمت الشاحنة الحشد في الساعات الأولى من يوم رأس السنة الجديدة، وكان يحمل عبوات ناسفة وعلم داعش في الشاحنة التي كان يقودها، بحسب السلطات المحلية والاتحادية.

وقال متحدث باسم الجيش الأميركي لشبكة "سي إن إن" إن جبار خدم في الجيش لأكثر من عقد من الزمن.

وقال المتحدث إنه عمل كأخصائي في الموارد البشرية ومتخصص في تكنولوجيا المعلومات في الخدمة الفعلية بين مارس 2007 ويناير 2015، وتم ارساله لأفغانستان مرة واحدة في الفترة من فبراير 2009 إلى يناير 2010.

وأضاف: "بعد ترك الخدمة الفعلية في يناير 2015، خدم جبار في احتياطي الجيش حتى يوليو 2020، عندما ترك الخدمة برتبة رقيب أول".

وولد جبار في بومونت بولاية تكساس، كما قال في مقطع فيديو على موقع يوتيوب عام 2020 بعنوان "مقدمة شخصية"، حيث قدم نفسه على أنه وكيل عقارات محترف مقيم في هيوستن.