" عمل إرهابي " في ولاية "نيو اورلينز" الأميركية!

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أفادت شبكة "إي بي سي" الأميركية، اليوم الأربعاء، بأن منفذ هجوم نيو أورليانز أطلق النار على ضابطين من الشرطة وأصابهما، قبل أن يُقتل في تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية، ولم تقدم السلطات حتى الآن معلومات حول هوية المهاجم.



وأشارت شرطة نيو أورليانز إلى أن منفذ الهجوم الذي وقع في المدينة كان يحمل بندقية هجومية أثناء الهجوم، كما أكدت الشرطة أن معظم القتلى والمصابين في الحادث هم من السكان المحليين.



من جهة أخرى، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أنه تم العثور على ما يبدو أنه متفجرات بدائية في موقع الهجوم، مما يضيف تعقيدًا للتحقيقات الجارية.

وكانت قد أفادت تقارير إعلامية، في وقت سابق اليوم، عن وقوع عدد من القتلى في حادث صدم شاحنة لحشد في مدينة نيو أورليانز الأميركية، وقد وصفته عمدة نيو أورليانز بالهجوم الإرهابي.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرون بعد أن صدمت شاحنة حشدا كبيرا في نيو أورليانز، كما أوضحت أن الحادث وقع بين تقاطع شارعي كانال وبوربون.



