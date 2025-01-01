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"غازبروم" الروسية توقف ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا

1
JANUARY
2025
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أفادت شركة "غازبروم" الروسية، بأنها لم تعد تملك الإمكانية الفنية والقانونية لضخ الغاز ونقله عبر أوكرانيا بعد انتهاء مدة العقد مع شركة "نفتوغاز أوكرانيا"، وفق وكالة "روسيا اليوم".

وكتبت الشركة الروسية على قناتها في "تيلغرام": "في 1 يناير 2025 الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، انتهت فترة سريان الوثائق الموقعة في 30 ديسمبر 2019: الاتفاقية المبرمة بين شركة غازبروم وشركة نفتوغاز الأوكرانية لتنظيم نقل الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا واتفاقية التعاون بين شركتي تشغيل خطوط نقل الغاز في روسيا وأوكرانيا . بسبب رفض الجانب الأوكراني المتكرر والصريح لتجديد هذه الاتفاقيات، حرمت شركة غازبروم من القدرة الفنية والقانونية لضخ الغاز عبر أراضي أوكرانيا اعتبارا من 1 يناير 2025. ومع حلول الساعة 8:00 من صباح اليوم بتوقيت موسكو، تم وقف ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا".

وأشارت الشركة الروسية إلى أنها ضخت في العام الماضي، حوالي 15 مليار متر مكعب من الوقود عبر هذا الطريق، وهو ما يعادل 4.5 بالمئة من إجمالي الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي.

وفي حال توقف الإمدادات، فإن المصدر الوحيد لغاز الأنابيب الروسي بالنسبة للأوروبيين سيظل، "سيل البلقان"، الذي يتلقى الوقود الأزرق من خط "السيل التركي". يتم عبر هذا الخط سنويا ضخ حوالي 14-15 مليار متر مكعب من الغاز إلى رومانيا واليونان ومقدونيا الشمالية وصربيا والبوسنة والهرسك هنغاريا.

 

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