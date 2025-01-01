"هجوم جبان".. حادث دهس يوقع ضحايا في نيوزيلندا

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أعلن قائد الشرطة النيوزيلندية أن سائقا دهس شرطيين اثنين كانا يقومان بدورية مشاة في الساعات الأولى من يوم رأس السنة الجديدة، مما أسفر عن مقتل ضابطة منهما وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وأحدث الهجوم ضجة كبيرة في نيوزيلندا، حيث يعد مقتل ضباط شرطة أثناء أداء واجبهم أمرا نادر الحدوث.

ووفقا لمفوض الشرطة ريتشارد تشامبرز، صدم السائق بسيارته الضابطين بسرعة أثناء قيامهما بدورية روتينية في ساحة انتظار سيارات، قبل أن يستدير ويصطدم بسيارة شرطة.

وتم القبض على رجل (32 عاما) ووجهت إليه تهم متعلقة بالحادث بعد وقت قصير من وقوعه، حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، وسيمثل أمام المحكمة.

وتوفيت الضابطة في المستشفى المحلي بعد ساعات من الحادث. أما الضابط الآخر فهو في حالة خطيرة لكن يتوقع أن يتعافى بشكل كامل، بحسب تشامبرز.

وأصيب ضابط ثالث كان في سيارة الشرطة بارتجاج في المخ وأصيب شخصان آخران، أحدهما بعد أن جاء لمساعدة الضباط المصابين.

وأدان تشامبرز "الفعل الأحمق الذي قام به فرد يبدو أنه عازم على التسبب في الأذى"، رغم أنه لم يشر إلى الدافع. وقال: "لم يكن هناك، في هذه المرحلة، أي إشارة إلى أن ما كان على وشك الحدوث قد حدث".

وأضاف: "المرأة التي قتلت، وهي الرقيب لين فليمنغ، كانت ضابطة لمدة 38 عاما وكانت عضوا معروفا وتحظى باحترام كبير في مجتمع نيلسون".



وقال وزير الشرطة النيوزيلندي مارك ميتشل إن الضباط "تم استهدافهم فيما اعتبره هجوما جبانا للغاية".

ووقع الهجوم في منطقة وسط مدينة نيلسون التي يبلغ عدد سكانها 55 ألف نسمة، بالقرب من الشارع الذي اختتمت فيه احتفالات ليلة رأس السنة.

المصدر: AP + "الإندبندنت"