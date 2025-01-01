الشرع يطمئن المسيحيين... وقائد «ردع العدوان» للدفاع السعودية تشدد على احترام سيادة سوريا ورفض التدخل الأجنبي

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كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: التقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وفداً من الطائفة المسيحية بمذاهبها المتعددة في دمشق، عشية بدء السنة الميلادية الجديدة. وجاء اللقاء بمثابة رسالة طمأنة للمسيحيين عقب مضايقات قام بها متشددون في الأيام التي تلت سقوط النظام السابق.

في الأثناء، شدّدت السعودية على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس (الثلاثاء)، في الرياض.

وقال الشرع، في تهنئة بمناسبة رأس السنة، إن المسيحيين «جزء أساسي من نسيج المجتمع السوري. إن الترابط بين الشعب السوري بمختلف مكوناته يعكس قوة وحدتنا وتنوعنا».

وأكدت الإدارة الجديدة، في بيان أمس، تعيين قائد عملية «ردع العدوان» التي أطاحت نظام بشار الأسد، وزيراً للدفاع. جاء ذلك عقب تعيينات واسعة لقادة في «هيئة تحرير الشام» بمناصب رفيعة في المؤسسة العسكرية.

إلى ذلك، أعلنت فرنسا أنها ضربت موقعين لتنظيم «داعش» في سوريا، في أوّل عملية من نوعها منذ سنتين.