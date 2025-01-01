إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من غزة وسقوط آخر في «منطقة مفتوحة»

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الشرق الأوسط السعودية: أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم (الأربعاء)، عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل بعد منتصف الليل.

ووفقا لبيان صادر عن الجيش، تم اعتراض أحد الصواريخ بنجاح بواسطة القبة الحديدية، بينما سقط الصاروخ الآخر في منطقة مفتوحة دون أن يتسبب في أضرار.

جاء ذلك بعد أن دوت صفارات الإنذار في نتيفوت ومنطقة الحدود مع غزة في وقت متأخر من يوم أمس.

من جهة أخرى، أفادت تقارير إعلامية محلية فلسطينية، بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

وأشارت التقارير إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل في القصف الذي نفذه طيران الجيش الإسرائيلي واستهدف منزلاً في جباليا البلد شمال القطاع في ساعة مبكرة من صباح اليوم.