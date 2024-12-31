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وفاة مضيف بعد هبوط اضطراري لطائرة سويسرية

31
DECEMBER
2024
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توفي أحد أفراد طاقم الضيافة الجوي في المستشفى بعد أسبوع من الهبوط الاضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية السويسرية "سويس" في مدينة غراتس جنوبي النمسا بسبب انتشار دخان في المقصورة، وفق ما أعلنته الشركة يوم الاثنين.
 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سويس"، ينس فيلينغر: "نشعر جميعا بصدمة عميقة بسبب وفاة زميلنا العزيز. تعاطفنا مع عائلة الشاب، حيث لا يمكن تصور حجم ألمها".
 
كانت الطائرة من طراز إيرباص "إيه 220 – 300" متجهة من بوخارست إلى زيورخ في 23 ديسمبر.
 
ووفقا لشركة الطيران، التي تعد فرعا سويسريا لشركة لوفتهانزا الألمانية، فقد حدثت مشكلات في المحرك، وانتشر الدخان في المقصورة وداخل قمرة القيادة، مما أجبر الطائرة على الهبوط في غراتس.
 واضطر الركاب وأفراد الطاقم إلى إخلاء الطائرة عبر الزلاقات الطارئة بعد الهبوط السلس على المدرج.
 
وأُغلق مطار غراتس لعدة ساعات.
 
ونُقل 12 راكبا من أصل 74 راكبا واثنان من أفراد الطاقم إلى المستشفى، وتماثل الجميع للشفاء وخرجوا، باستثناء الموظف الذي توفي لاحقا وكان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة.
 
وأكد متحدث باسم شركة "سويس"، يوم الاثنين، أن التحقيقات جارية لتحديد السبب الدقيق للحادث.
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