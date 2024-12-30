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كشف وزير الخارجية في الحكومة السورية الموقتة أسعد الشيباني عن تلقيه دعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود لزيارة المملكة.

وأضاف الشيباني: "نتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع المملكة العربية السعودية في كافة المجالات".

وقد كتب الشيباني عبر منصة X : تلقيت دعوة رسمية من معالي وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية السيد فيصل بن فرحان آل سعود لزيارة المملكة، أقبل هذه الدعوة بكل حب وسرور وأتشرف بتمثيل بلدي بأول زيارة رسمية، ونتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات.