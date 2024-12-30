مع نهاية عام 2024.. أسبوع كارثي يهز عالم الطيران!

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شهد قطاع الطيران في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2024 سلسلة من الحوادث الجوية المختلفة على مستوى العالم. من تحطم الطائرات إلى الأعطال الميكانيكية والهجمات الإلكترونية، كانت الحوادث تتوالى واحدة تلو الأخرى منها 3 فقط اليوم الأحد، مما أثار قلق الركاب وأدى إلى إصابات ومئات الوفيات.

وكانت كوريا الجنوبية اليوم الأحد على موعد مع إحدى أسوأ الحوادث الجوية لهذا العام، حيث تحطمت طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" أثناء الهبوط في مطار موان الدولي.

الطائرة التي كانت قادمة من بانكوك على متنها 175 راكبًا وستة من أفراد الطاقم، انحرفت عن المدرج أثناء الهبوط، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. الحصيلة الأولية للحادث تشير إلى مقتل 179 شخصًا، بينما تم إنقاذ شخصين فقط. يشتبه المسؤولون في أن خللًا في عجلات الهبوط قد يكون السبب في الحادث، وربما كان الاصطدام بطائر أحد العوامل المساهمة.

كما تعرضت اليوم أيضا طائرة تابعة لشركة "طيران كندا" لحادث هبوط اضطراري مرعب في مطار "هاليفاكس الدولي" في نوفا سكوتيا. الطائرة التي كانت قادمة من سانت جونز، واجهت مشكلة في عجلات الهبوط أثناء الهبوط، ما أدى إلى انزلاقها على المدرج واشتعلت فيها النيران. ورغم مشهد الدخان والنيران، تمكن طاقم الطائرة من إجلاء جميع الركاب بأمان دون وقوع إصابات خطيرة، وهو ما شكل لحظة مرعبة لكنها انتهت بسلام.

وتعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية اليوم الأحد، من طراز بوينغ 737-800، لحادث انحراف عن المدرج أثناء هبوطها في مطار أوسلو في النرويج. الطائرة كانت في طريقها إلى أمستردام وعلى متنها 182 راكبًا، إلا أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات خطيرة. الطائرة انحرفت عن المدرج نتيجة مشكلة فنية، ولكن جميع الركاب والطاقم تم إجلاؤهم بأمان.

تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان يثير التساؤلات

في 25 ديسمبر، تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية من طراز "إمبراير 190" لحادث مروع أثناء رحلتها من باكو إلى غرونزي في الشيشان، مما أسفر عن مقتل 38 شخصًا من أصل 67 كانوا على متنها. التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرة قد تكون تعرضت لضربة من صاروخ دفاع جوي روسي، وهو ما أكده خبراء دوليون. إلا أن السلطات الروسية رفضت التعليق على الحادث، في انتظار إتمام التحقيقات من قبل السلطات المعنية في أذربيجان وكازاخستان.

وفي سياق متصل، علّقت شركات نقل جوي رحلاتها إلى مدن روسية عقب تحطم طائرة للخطوط الأذربيجانية في غرب كازاخستان، في حادث ترجح تقارير أن يكون ناجما عن إطلاق صاروخ دفاع جوي روسي.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية في تركمانستان السبت إلغاء "الرحلات الدورية بين عشق آباد وموسكو من 30 ديسمبر 2024 حتى 31 يناير 2025"، من دون تقديم تفاصيل بشأن الأسباب.

كما أعلنت "العال" الإسرائيلية الخميس تعليق رحلاتها إلى روسيا لمدة أسبوع بسبب وضع "المجال الجوي الروسي". أما الشركة الكازاخستانية فعلّقت رحلاتها إلى مدينة يكاترينبورغ حتى نهاية يناير.

تحطم طائرة برازيلية في "غرامادو" ووقوع ضحايا

أما في 23 ديسمبر، فقد كانت البرازيل على موعد مع حادث آخر حيث تحطمت طائرة صغيرة في مدينة “غرامادو” جنوب البرازيل، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 10 أشخاص. الحادث وقع بعد أن اصطدمت الطائرة أولًا بمداخن مبنى، ثم الطابق الثاني من منزل قبل أن تتحطم في متجر للأثاث. إضافة إلى ضحايا الحادث، أصيب نحو 17 شخصًا على الأرض.

خطوط تعرضت لهجمات إلكترونية وتعطل فني

تزامن مع حوادث الطيران المأساوية، تعرضت بعض شركات الطيران لهجمات إلكترونية وأعطال فنية أدت إلى اضطراب رحلات السفر في فترة عيد الميلاد.

في 26 ديسمبر، تعرضت شركة الخطوط الجوية اليابانية لهجوم إلكتروني تسبب في تأجيل بعض رحلاتها الداخلية والدولية.

كما توقفت شركة "أميركان إيرلاينز" الأميركية عن جميع رحلاتها لمدة ساعة بسبب خلل فني في شبكتها، مما أدى إلى تعطيل السفر لآلاف الركاب في فترة العطلات.