استجابت الشرطة في مقاطعة أوسيولا بولاية فلوريدا، لتقارير عن اقتحام منزل وطعن سيدة في 22 ديسمبر.

عثرت الشرطة على الضحية، ميليندا إيريزاري، التي طُعنت عدة مرات ثم نُقلت إلى مستشفى بالمنطقة.

خضعت لعملية جراحية طارئة لرئة ممزقة وعانت من جروح طعن في الصدر والذراعين والساقين والبطن.

وقال مكتب عمدة مقاطعة أوسيولا في تحديث على فيسبوك إن حالة إيريزاري مستقرة حاليًا.

وحددت السلطات بريانا ألفيلو البالغة من العمر 22 عامًا كسائقة التوصيل والمشتبه بها في القضية.

وقال المسؤولون إن إيريزاري قدمت طلبًا في متجر ماركوس للبيتزا وبعد 30 دقيقة وصلت المشتبه بها التي يُعتقد أنها ألفيلو ومعها الطلب الذي بلغ إجماله 33.10 دولارا.

وأشارت الإفادة إلى أن إيريزاري سلمت المشتبه بها ورقة نقدية بقيمة 50 دولارا وطلبت منها الباقي على أن تأخذ إكرامية 2 دولار فقط.

وبعد الحادث، أخبرت إيريزاري النواب أن السائقة "رفعت عينيها وابتعدت دون أن تقول أي شيء".

وقال المسؤولون إن ألفيلو عادت لاحقًا إلى مكان إقامة الضحية مع مشتبه به مجهول كان مسلحا بسلاح ناري واقتحموا الغرفة.

وألقي القبض على ألفيلو بتهمة اقتحام منزل بسلاح ناري، بينما لم تتوصل الشرطة حتى اللحظة عن أي معلومات بشأن المشتبه به المجهول.