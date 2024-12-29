إسرائيل تعتقل 240 فلسطينيا بينهم مسعفون بعد اقتحام مستشفى في غزة

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قال الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 240 فلسطينيا منهم العشرات من العاملين في القطاع الطبي ومدير مستشفى كمال عدوان الذي اقتحمه الجيش في شمال القطاع يوم الجمعة، بحسب ما جاء في وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الصحة إنها قلقة بشأن سلامة حسام أبو صفية مدير المستشفى وذلك بعد أن ذكر بعض العاملين الذين أطلق الجيش الإسرائيلي سراحهم في وقت متأخر من يوم الجمعة أنه تعرض للضرب من جنود إسرائيليين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) كانت تستخدم المستشفى مركزا للقيادة في عملياتها العسكرية وإن المعتقلين يشتبه في أنهم مسلحون.

وأضاف أن أبو صفية اقتيد للاستجواب للاشتباه في أنه عضو في حماس.

ورفضت حماس يوم الجمعة ما قالته إسرائيل بشأن تنفيذ مقاتلين تابعين للحركة عمليات من المستشفى طوال حرب غزة المستمرة منذ 15 شهرا، ونفت وجود مقاتلين لها بداخله ووصفت الاتهامات الإسرائيلية بأنها “أكاذيب”.

ولم تعلق الحركة حتى الآن على الأنباء الواردة عن اعتقال 240 فلسطينيا.

وطالبت حماس في بيان لها “الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية ذات العلاقة بضرورة التدخل العاجل بموجب التزاماتها أمام القانون الدولي الإنساني لحماية ما تبقى من مستشفيات ومنشآت طبية في الشمال وإمدادها بالمواد الطبية”.