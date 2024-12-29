living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إسرائيل تعتقل 240 فلسطينيا بينهم مسعفون بعد اقتحام مستشفى في غزة

29
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 240 فلسطينيا منهم العشرات من العاملين في القطاع الطبي ومدير مستشفى كمال عدوان الذي اقتحمه الجيش في شمال القطاع يوم الجمعة، بحسب ما جاء في وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الصحة إنها قلقة بشأن سلامة حسام أبو صفية مدير المستشفى وذلك بعد أن ذكر بعض العاملين الذين أطلق الجيش الإسرائيلي سراحهم في وقت متأخر من يوم الجمعة أنه تعرض للضرب من جنود إسرائيليين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) كانت تستخدم المستشفى مركزا للقيادة في عملياتها العسكرية وإن المعتقلين يشتبه في أنهم مسلحون.

وأضاف أن أبو صفية اقتيد للاستجواب للاشتباه في أنه عضو في حماس.

ورفضت حماس يوم الجمعة ما قالته إسرائيل بشأن تنفيذ مقاتلين تابعين للحركة عمليات من المستشفى طوال حرب غزة المستمرة منذ 15 شهرا، ونفت وجود مقاتلين لها بداخله ووصفت الاتهامات الإسرائيلية بأنها “أكاذيب”.

ولم تعلق الحركة حتى الآن على الأنباء الواردة عن اعتقال 240 فلسطينيا.

وطالبت حماس في بيان لها “الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية ذات العلاقة بضرورة التدخل العاجل بموجب التزاماتها أمام القانون الدولي الإنساني لحماية ما تبقى من مستشفيات ومنشآت طبية في الشمال وإمدادها بالمواد الطبية”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   