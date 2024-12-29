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مصرع 85 شخصاً في حادث تحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية

29
DECEMBER
2024
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لقي 85 شخصاً على الأقلّ مصرعهم اليوم الأحد، في تحطّم طائرة ركاب في أثناء هبوطها في مطار موان جنوبي غرب كوريا الجنوبية وعلى متنها 181 شخصاً، حسب سلطات البلاد.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وسائل الإعلام المحلية الطائرة ذات المحركين من طراز بوينغ 737-8AS وهي تنزلق على المدرج دون وجود عجلات هبوط، ثم اصطدمت بجدار لتتحول إلى كرة من اللهب والحطام، وأظهرت صور أخرى دخاناً يتصاعد من الطائرة وألسنة اللهب تلتهم أجزاء منها.

وفي وقت لاحق قالت إدارة الإطفاء إنها تمكنت من إخماد النيران، وقالت مديرية الإطفاء في بيان: "حتى الساعة، لدينا ناجيان و85 قتيلاً"، مشيرة إلى أن أعمال الإنقاذ تتواصل في الطائرة المنكوبة المملوكة لشركة "جيجو" للطيران الآتية من بانكوك.

بدورها، قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إن الطائرة المنكوبة كان على متنها 181 شخصاً، منهم 175 راكباً وستة من أفراد الطاقم.

وأضافت أن الحادث وقع بينما كانت الطائرة القادمة من العاصمة التايلاندية، بانكوك، إذ كانت تستعد للهبوط بالمطار في جنوب البلاد عند الساعة 9:07 صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما لم تؤكد الوزارة عدد القتلى النهائي.

وفي وقت سابق، قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إن مواطنَين اثنين من تايلاند كانا من بين 175 راكباً وستة من أفراد الطاقم على متن الطائرة.

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