تصريحات مفاجئة لمحافظ دمشق الجديد: لإقامة “سلام بين سوريا وإسرائيل”

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أدلى محافظ دمشق الجديد، ماهر مروان، الذي عيّنه قائد الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، أحمد الشرع “الجولاني”، بتصريحات مفاجئة”، إذ دعا الولايات المتحدة إلى السعي لإقامة “سلام بين سوريا وإسرائيل”.

وقال مروان في مقابلة مع شبكة الإذاعة العامة الأميركية “NPR”: “نحن شعب يريد التعايش، يريد السلام، لا نريد خلافات، نحن نريد السلام، ولا يمكننا أن نكون معادين لإسرائيل أو لأيّ أحد”.

أضاف: “من الطبيعي أن تكون إسرائيل قلقة من بعض الفصائل، ربما تشعر إسرائيل بالخوف، لذا، تقدّمت قليلاً على الحدود، وقامت بقصف بعض الأماكن، لكننا لا نخاف من إسرائيل، ومشكلتنا ليست معها، لا نريد المشاركة في أيّ شيء يهدّد أمنها أو أمن أيّ دولة أخرى”.