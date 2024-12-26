living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حارق المرأة حتى الموت بمترو نيويورك أمام المحكمة

26
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قدم الادعاء العام الأميركي، مساء اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد سيباستيان زاباتا، الذي أحرق امرأة حتى الموت أثناء نومها في مترو الأنفاق بنيويورك، في حادثة صدمت العالم وهزت ضميره.
 
وكان زاباتا المولود قبل 33 عاما في غواتيمالا بأميركا الوسطى، والمهاجر غير الشرعي في الولايات المتحدة، مثل أمام المحكمة في جلسة استماع، عن إضرامه النار في ملابس المرأة التي لم يتم معرفة اسمها بعد، ثم لوح بقميصها، وهي مشتعلة، لتأجيج المزيد من النار فيها.
 
وفي الجلسة واجه زاباتا اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى، والقتل من الدرجة الثانية، والحرق العمد، عن الجريمة المروعة التي ارتكبها الاثنين الماضي، حيث شوهد وهو يدخل المقطورة الأخيرة في مترو الأنفاق، ثم اقترب منها وهي نائمة في مقعدها، وسكب مادة قابلة للاشتعال على ملابسها وأشعل فيها النار، بحسب ما نشرت "العربية.نت" في تقرير سابق، ورد فيه أنه خرج من المقطورة وهو يلوح بقطعة من القماش مشتعلة، والتي يبدو أنه أخذها من ملابسها.
 
بعدها، سجلت كاميرات الشرطة وجوده وهو جالس على مقعد قريب. ويمكن سماع شرطي في التسجيل يطلب من زاباتا مغادرة مكان الحادث، ثم قال الضابط: "أريد تطويق هذه المنطقة بأكملها".
 
ونشرت شرطة نيويورك صورة لزاباتا، كما تم تسجيلها على كاميرات الجسم، وعرضت مكافأة نقدية مقدارها 10.000 دولار مقابل معلومات حول الحادث. ثم أبلغت بعد بضع ساعات أنها ألقت القبض على زاباتا، وقالت إدارة شرطة نيويورك إن ما ارتكبه زاباتا "واحدة من أبشع الجرائم التي يمكن أن يرتكبها شخص ضد شخص آخر" وفق تعبيرها.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   