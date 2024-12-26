المكسيك تضبط شحنة فنتانيل قبل شهر من تنصيب ترامب

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أعلنت المكسيك ضبط أكثر من 400 ألف حبة من الفنتانيل قبل شهر من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي يهدد بزيادة الرسوم الجمركية إذا لم توقف جارته الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وأعلنت النيابة العامة في المكسيك أنها ضبطت وتخلصت من أكثر من 400 ألف حبة من الفنتانيل و6 أطنان من السلائف الكيميائية المستخدمة لإنتاج هذا المخدر، الذي يسبب آلاف الوفيات بجرعات زائدة في الولايات المتحدة.

وضبطت المخدرات في عمليات متعددة في ولاية خاليسكو في غرب المكسيك، حيث تنشط عصابة "نويفا خينيراسيون" النافذة.

ومطلع ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة الفدرالية المكسيكية ضبط كمية قياسية بلغت أكثر من طن من الفنتانيل.

وزادت المكسيك عملياتها ضد تهريب المخدرات الاصطناعية خصوصا الفنتانيل، مع تكثيف ترامب الضغوط بشأن هذه المسألة.

وهدد الجمهوري الذي سيبدأ ولايته الثانية في 20 يناير، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الصادرات المكسيكية إذا لم تتمكن البلاد من السيطرة على تهريب المخدرات وتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

وتعد المكسيك إحدى الطرق الرئيسية لتهريب المخدرات والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيعها، التي يأتي معظمها من الصين.