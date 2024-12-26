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فيديو.. هذه أسوأ حوادث الطيران في 2024

26
DECEMBER
2024
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بعد حادث تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الأذربيجانية، الأربعاء، عاد الحديث من جديد عن حوادث طائرت الركاب حول العالم، وأسوأها خلال 2024.
 
وكانت الطائرة "إمبراير 190" في طريقها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة غروزني في القوقاز الشمالي، عندما تم تحويل مسارها وحاولت الهبوط اضطراريا، قبل أن تسقط في كازاخستان.
 
وشهد عام 2024 العديد من الحوادث الجوية المأساوية حول العالم، مما أثار النقاش حول سلامة الطيران وإدارة الأزمات.
وهذه أسوأ حوادث الطيران في 2024
 
2 يناير.. تصادم في طوكيو
 
مع بداية 2024، وقع تصادم على مدرج في مطار هانيدا في طوكيو بين طائرة "إيرباص إيه 350" التابعة لخطوط طيران اليابان وطائرة تابعة لخفر السواحل الياباني.
 
وبينما تم إجلاء جميع الركاب الـ379 على الرحلة التجارية بأمان، قتل 5 من أفراد الطاقم الذين كانوا على متن طائرة خفر السواحل.
 
24 يناير.. تحطم طائرة روسية
 
في حادثة تعد من بين الأسوأ في 2024، تحطمت طائرة نقل روسية من طراز "إيلوشن إيل 76 إم" في منطقة بيلغورود الروسية، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الـ74 الذين كانوا على متنها.
 
وقالت موسكو إن "الطائرة أسقطتها صواريخ أوكرانية في بيلغورود". 
 
24 يوليو.. تحطم طائرة نيبالية
 
في 24 يوليو، تحطمت طائرة من طراز "سي آر جيه 200" تابعة لشركة "سوريه إيرلاينز" النيبالية أثناء إقلاعها من مطار تريبهوفان الدولي في كاتماندو.
 
ومن بين الـ19 شخصا الذين كانوا على متن الطائرة، لقي 18 شخصا حتفهم، وكان الطيار هو الناجي الوحيد.
 
وقد أظهرت التحقيقات قلقا بشأن ممارسات الصيانة في الشركة.
 
9 أغسطس.. تحطم طائرة برازيلية
 
قرب منطقة سكنية في فينيدو بمدينة ساو باولو البرازيلية، تحطمت طائرة من طراز "إيه تي آر 72" تابعة لشركة "فويباس".
 
وتسببت الظروف الجوية الصعبة في "تجمد الطائرة" مما أدى إلى فقدان السيطرة عليها، وأسفر عن مقتل جميع الأشخاص الـ62 على متنها، بما في ذلك 58 راكبا و4 من أفراد الطاقم.
 
وواجهت السلطات البرازيلية صعوبة في تحديد هوية الضحايا بسبب الحريق الذي نشب بعد التحطم، وأشار المحققون إلى أن الظروف الجوية وخطأ الطيار كانا من العوامل المساهمة.
 
25 ديسمبر.. تحطم طائرة أذربيجانية
 
كانت الطائرة "إمبراير 190" التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في طريقها من باكو إلى غروزني عندما تم تحويل مسارها بسبب الظروف الجوية السيئة، وحاولت الهبوط في مطار أكتاو في كازاخستان.
 
وتحطمت الطائرة عند الهبوط، مما أسفر عن مقتل 38 شخصا ونجاة 29 شخصا.
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