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العثور على جثة بين عجلات طائرة أميركية

26
DECEMBER
2024
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ذكرت وسائل إعلام محلية أن جثة تم العثور عليها داخل حجرة عجلات طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" بعد هبوطها في هاواي، عقب إقلاعها من شيكاغو.
 
وكانت الرحلة قد غادرت مطار أوهير الدولي في شيكاغو صباح ليلة عيد الميلاد، وتم اكتشاف الجثة بعد هبوط الطائرة في مطار كاهولوي في هاواي.
 
وقبل مغادرتها شيكاغو، كانت الطائرة قد قامت برحلة سابقة من مدينة ساو باولو في البرازيل.
 
لم تتوفر حتى الآن أي معلومات حول هوية الشخص المتوفى.
 
 وقال متحدث باسم شركة "يونايتد إيرلاينز" لشبكة "سي بي إس": "الوصول لحجرة العجلات متاح فقط من خارج الطائرة. في الوقت الحالي، ليس من الواضح كيف أو متى تمكن الشخص من الوصول إلى الحجرة".
 
وفي بيان صدر عن شرطة ماوي، قالت: "تُجري إدارة شرطة ماوي تحقيقًا نشطًا حول وفاة شخص تم العثور عليه في رحلة قادمة من البر الرئيسي بعد ظهر اليوم".
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