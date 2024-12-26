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جريمة عيد الميلاد... أم تقتل طفليها وتحاول الانتحار!

26
DECEMBER
2024
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عثرت الشرطة على جثتي طفلين ووالدتهما المصابة (39 عاما) في منزل بمدينة روزنهايم جنوبي ألمانيا يوم عيد الميلاد، حسبما أفاد بيان، يوم أمس الأربعاء.

وجاء في البيان أن أحد المعارف اتصل بخدمات الطوارئ، بعد أن زار المنزل للاطمئنان على الأسرة ليكتشف الأمر.

ووفقا للبيان، يرجح المحققون أن المرأة قتلت الطفلين (6 و 7 سنوات)، الثلاثاء أو خلال الليل، قبل أن تحاول الانتحار. 

ونقلت الشرطة المرأة إلى مستشفى، حيث تخضع للمراقبة، ويقول الأطباء إن حالتها الصحية مستقرة.

ويتلقى أفراد الأسرة الرعاية من قبل فرق التدخل في الأزمات.

وقالت الشرطة إن خلفية الجريمة لا تزال غير واضحة، بينما تستمر التحقيقات التي يشارك فيها المدعي العام والطب الشرعي وفريق تحقيق جنائي، جارية.

وأضافوا أنه لا توجد أدلة تشير إلى تورط أي جناة آخرين

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