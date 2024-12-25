لافروف: روسيا لا تتوهم بتسوية سلمية في أوكرانيا

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روسيا اليوم: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا لا تتوهم بحل سهل لأزمة أوكرانيا بعد وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة.

وأضاف: "لا تراودنا أي أوهام بحل سهل لأزمة أوكرانيا التي لا يمكن تسويتها إلا عبر اتفاق شامل للأمن في أوروبا، يأخذ في الاعتبار المصالح الروسية والمصالح المشروعة لجميع الدول الأخرى".

وقال: "الجميع يربط قدوم إدارة دونالد ترامب بحدوث تغييرات في الأزمة، فيما لا تراودنا أي أوهام في هذا الصدد، فهناك إجماع بين الحزبين في واشنطن على مواصلة دعم نظام كييف"