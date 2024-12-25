"في عيد الميلاد"... دعوة من البابا فرنسيس!

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ترأس البابا فرنسيس قداس عيد الميلاد في الفاتيكان، منددا بويلات الحروب ومعاناة الأطفال، داعيا الى التأمل والعمل نحو عالم أفضل.

كلام البابا فرنسيس جاء في قداس في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، حيث دشن "السنة اليوبيلية" للكنيسة الكاثوليكية للعام 2025 وقامت بتغطية الحدث "الوكالة الوطنية للإعلام" المعتمدة لدى الكرسي الرسولي .

وأعلن البابا افتتاح "الباب المقدس" بحضور الأساقفة والكرادلة، إيذانًا ببدء العام "اليوبيل العادي".

وخلال عظته، أشار البابا إلى "الحروب، والأطفال الذين يطلق عليهم الرصاص، والقنابل التي تسقط على المدارس والمستشفيات"، متحدثًا عن الوضع في غزة.