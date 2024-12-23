حرائق الغابات في أستراليا تخرج عن السيطرة

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أعلن مسؤولون، الأحد، أن حريق غابات خارجا عن السيطرة يستعر في ولاية فيكتوريا الأسترالية سيستمر لعدة أيام وأدى إلى إصدار أوامر إخلاء لمئات السكان.

وقالت وكالة خدمات الطوارئ في فيكتوريا على موقعها الإلكتروني، إن الأمر بالمغادرة الفورية، والذي تم تحديده عند أعلى تصنيف للخطر، لا يزال ساريا فيما يتعلق بالحريق في متنزه غرامبيانز الوطني وما حوله، على بعد حوالي 241 كيلومترا غربي ملبورن عاصمة الولاية.

وصرح جاري كوك، نائب رئيس هيئة مكافحة الحرائق لهيئة الإذاعة الأسترالية، بأنه "لا يزال هناك الكثير من الوقود غير المحترق في غرامبيانز، لذا فهو يشكل تحديا كبيرا في الأيام المقبلة"، في إشارة إلى الحريق الذي غطى حتى الآن 84 ألف فدان من الأحراش.

ودفع الحريق، الذي اندلع يوم الثلاثاء بسبب البرق، السلطات، السبت، إلى حث سكان العديد من البلدات الريفية على الإخلاء.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأميركية، السبت، أن مئات من رجال الإطفاء شاركوا في مكافحة حرائق الغابات، مستخدمين أكثر من 100 خزان و25 طائرة.

وحذرت السلطات من موسم حرائق غابات شديد الخطورة هذا الصيف في أستراليا بعد عدة مواسم هادئة.

ودمرت حرائق "الصيف الأسود" في عامي 2019 و2020 مساحة بحجم تركيا، وأسفرت عن مقتل 33 شخصا.