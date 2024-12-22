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بايدن أبلغ ترامب قلقه من امتلاك إيران لسلاح نووي

22
DECEMBER
2024
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قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشعر بالقلق من أن تسعى إيران، إلى امتلاك سلاح نووي، مضيفًا أنه يطلع فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب على هذا الخطر.

وقال سوليفان لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأميركية إن "القدرات التقليدية" لطهران تراجعت، في إشارة إلى ضربات إسرائيلية في الآونة الأخيرة لمنشآت إيرانية، منها مصانع لإنتاج الصواريخ ودفاعات جوية، كما اوردت"سكاي نيوز عربية".
وأضاف سوليفان: "ليس من المستغرب أن تكون هناك أصوات (في إيران) تقول: ربما يتعين علينا أن نسعى الآن لامتلاك سلاح نووي... ربما يتعين علينا إعادة النظر في عقيدتنا النووية".

 وقال سوليفان إن هناك "خطرًا حقيقيًا" في الوقت الحالي من أن تراجع إيران موقفها المتمثل في "أننا لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية".

وأضاف: "هذا خطر نسعى لأن نكون يقظين بشأنه الآن. أعمل حاليًا بشكل شخصي على إطلاع فريق (الرئيس) الجديد على هذا الخطر".

وقال إنه تشاور كذلك مع إسرائيل حول هذه المسألة.

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