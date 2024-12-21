بعد هجوم الأمس.. ماسك يدعو المستشار الألماني للإستقالة: أحمق غير كفوء!

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دعا الملياردير الأميركي إيلون ماسك المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الاستقالة الفورية بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة ماغديبورغ، حيث صدمت سيارة تجمعاً من الناس.



وكتب ماسك عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب على شولتس الاستقالة على الفور. شولتس أحمق غير كفوء".



وفي وقت سابق، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تعازيه لأسر وأحباء ضحايا "الهجوم الإرهابي" الذي وقع بمدينة ماغديبورغ في ألمانيا.



وكتب شولتس على منصة "إكس": "تشير التقارير الواردة من ماغديبورغ إلى أن شيئاً سيئاً يحدث. تعازينا للضحايا وأحبائهم. نحن ندعم سكان ماغديبورغ. وأعرب عن امتناني لخدمات الطوارئ المشاركة في هذه الساعات المثيرة للقلق".