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حادث الدهس في ألمانيا يهزّ أوروبا ويقتل 11 ويصيب 68 والمنفذ طبيب سعودي.. إليكم تفاصيل جديدة!

21
DECEMBER
2024
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قال رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت، راينر هاسيلوف، أن السائق المشتبه به في حادثة دهس سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ بألمانيا هو طبيب من المملكة العربية السعودية، يعمل في ولاية ساكسونيا أنهالت ويعيش في ألمانيا منذ عام 2006.

في وقت لاحق، نشرت سفارة المملكة العربية السعودية في ألمانيا بيانًا عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، جاء فيه: "أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها الشديدة لحادثة الدهس التي وقعت في سوق بمدينة ماغديبورغ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدةً تضامن المملكة مع الشعب الألماني وأسر الضحايا".

وأضاف البيان، "المملكة تؤكد موقفها الثابت في نبذ العنف، وتعرب عن تعاطفها وتقديم تعازيها القلبية لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل".

من جهتها، صرحت وزيرة داخلية ولاية ساكسونيا أنهالت، تمارا زيتشانغ، في مؤتمر صحافي بأن السائق المشتبه به، الذي تم القبض عليه، هو رجل سعودي يبلغ من العمر 50 عامًا ولديه تصريح إقامة دائمة في ألمانيا.

وفي التفاصيل، أشار أنهالت إلى أن "الحادث أسفر عن مقتل 11 شخص بالغ وطفل صغير، فيما أصيب ما لا يقل عن 68 شخصًا، من بينهم 15 شخصًا في حالة خطيرة".

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