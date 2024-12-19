العراق يعيد "جنود الأسد" إلى سوريا...في خطوة غير متوقعة (بالفيديو)

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بعد مرور حوالي عشرة أيام على وجودهم داخل الأراضي العراقية، أعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس، أنها ستبدأ عملية إعادة الجنود السوريين الذين فروا من الفصائل المسلحة قبيل سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يُظهر عشرات الحافلات على الحدود العراقية السورية تنقل 2400 جندي سوري دخلوا إلى العراق خلال سقوط نظام الاسد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، إنه "سيتم البدء اليوم بإعادة الجنود السوريين إلى بلادهم عبر منفذ القائم الحدودي"، مشيرًا إلى أن السلطات العراقية تنسق بشكل كامل مع نظيرتها السورية لضمان عملية النقل بسلاسة.

وأكد ميري أن التنسيق مع السلطات السورية قد تم بشكل دقيق، حيث ستتم عملية الإعادة عبر منفذ القائم الحدودي الواقع بين العراق وسوريا، الذي يعد المعبر الرئيسي بين البلدين.

وكانت مصادر عراقية قد أفادت بفرض تعتيماً إعلامياً على المخيم الذي يقيم فيه الجنود السوريون الذين فروا من القتال في سوريا إلى العراق.

ووفقًا للمصادر، هناك شكوك حول احتمال وجود قادة عسكريين وأمنيين كبار مقربين من النظام السوري السابق بين الجنود الفارين، حيث تم تداول معلومات حول مغادرة بعضهم إلى إيران عبر العراق، بينما بقي الجنود في المخيمات التي تم إنشاؤها لهذه الغاية.

من جانبه، قال الفريق أول الركن قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة في الجيش العراقي، إن الحدود العراقية مع سوريا "محصنة وآمنة تمامًا"، مشيرًا إلى أن "المنافذ مع الجانب السوري محكمة بشكل كامل". وأوضح المحمداوي أن هذه الإجراءات تهدف إلى تأمين سلامة العملية وتسهيل إعادة الجنود السوريين إلى بلادهم.

وفي هذا السياق، كشفت صور أقمار صناعية تم الحصول عليها من "وكالة سند للتحقق الإخباري" بشبكة الجزيرة عن إنشاء مخيم جديد للجنود السوريين الفارين في مطار المرصنات المهجور الواقع في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار. وتظهر الصور التي تم التقاطها في 18 كانون الأول وجود حوالي 240 خيمة في المخيم، الذي يقع على بعد 70 كيلومترًا من معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا.

يذكر أن الجنود السوريين كانوا قد فروا إلى العراق في الأيام الأخيرة من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حيث فرّ العديد منهم من مواقعهم العسكرية أمام تقدم الفصائل المسلحة. وتداولت تقارير عن مرافقة الجنود لبعض القادة العسكريين السوريين الذين غادروا لاحقًا إلى إيران.

من المتوقع أن تستمر عملية إعادة الجنود السوريين إلى بلادهم في الأيام القادمة، حيث أكدت السلطات العراقية أنها ستعمل على ضمان تنفيذ العملية بسلاسة، في إطار التنسيق المستمر مع الحكومة السورية لضمان سلامة جميع الأطراف.

لمشاهدة الفيديو على الرابط التالي: https://x.com/fouadkhreiss/status/1869702221270851759