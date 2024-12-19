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تم تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل من ولاية إنديانا الأميركية، مدان بقتل 4 أشخاص منذ عقود، بينهم شقيقه وخطيب شقيقته، فيما يمثل أول عملية إعدام في الولاية منذ 15 عاما.

وأعلنت إدارة الإصلاح في إنديانا في بيان لها وفاة جوزيف كوركوران (49 عاما)، في الساعة 12:44 صباحا (بتوقيت المنطقة الوسطى) بسجن ولاية إنديانا في ميشيغن سيتي.

وكان من المقرر أن يتم إعدام كوركوران باستخدام مهدئ بنتوباربيتال القوي، إلا أن البيان الصادر عن إدارة الإصلاح في إنديانا لم يذكر هذا العقار.

ويشار إلى أن إعدام كوركوران هو الرابع والعشرون في الولايات المتحدة هذا العام.

وكان كوركوران قد أدين فى يوليو من عام 1997، بعد أن قتل بالرصاص شقيقه جيمس كوركوران (30 عاما)، وخطيب شقيقته روبرت سكوت تيرنر (32 عاما)، ورجلين خرين، هما تيموثي جي بريكر، ودوغلاس إيه. ستيلويل، وكان كلاهما يبلغ من العمر 30 عاما.