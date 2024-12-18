نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة المركزية بشأن تهم الفساد الموجهة إليه

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استأنفت المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم محاكمة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ يواصل الإدلاء بشهادته كمتهم في قضايا فساد، بحسب"وفا".

وكان من المفترض أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة أمس إلا أن الجلسة ألغيت "لدواعٍ أمنية تمثلت في زيارته" إلى منطقة جبل الشيخ السوري المحتل.

ومن المتوقع أن تركز جلسة اليوم على إفادة نتنياهو في القضية المعروفة بـ"القضية 4000"، المتعلقة بحصول شركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات على تسهيلات مالية واسعة في مقابل منح نتنياهو وزوجته تغطية إعلامية إيجابية في الموقع الإخباري "والا نيوز" المملوك لصاحب شركة "بيزك" شاوول ألوفيتش.

وطبقا لقرار المحكمة، على نتنياهو المثول أمامها لعدة ساعات على مدى 3 أيام أسبوعيا حتى انتهاء الإفادة.

وكان نتنياهو قد مثل أمام المحكمة المذكورة، أول أمس الاثنين وفي العاشر من الشهر الحالي وهو ما يُعتبر سابقة في دولة الاحتلال، حيث يحاكم رئيس وزراء، وهو على رأس عمله.