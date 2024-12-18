روسيا تعتقل منفذ عملية اغتيال كيريلوف

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أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن اعتقال منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل الجنرال إيغور كيريلوف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي، يوم أمس الثلاثاء.

وأفادت هيئة التحقيق الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان، أنه "تم توقيف مواطن أوزبكستاني يشتبه في ضلوعه في اغتيال الجنرال الروسي، الذي وقع في موسكو نتيجة تفجير تبنت كييف المسؤولية عنه".

ووفقًا للبيان، فإن المشتبه فيه، الذي وُلد عام 1995 في أوزبكستان، اعترف بتنفيذه الهجوم الذي أسفر عن مقتل كيريلوف ومساعده إيليا بوليكاربوف، وأكد المشتبه فيه في اعترافه أنه تم تجنيده من قبل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ الاعتداء.



وكانت قد توعدت روسيا بالانتقام والمحاسبة بعد مقتل إيغور كيريلوف، حيث دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى عدم تخفيف الضغط عن كييف، مؤكداً ضرورة قيام وكالات إنفاذ القانون الروسية بالعثور على قتلة كيريلوف في روسيا، وأنه يجب بذل كل جهد ممكن لتدمير من يقفون وراء هذه العملية في كييف، بما في ذلك القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا.

وذلك، بعد أن أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن العملية.