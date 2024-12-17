الشرع التقى وفدا من الخارجية البريطانية: لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا حتى يعود النازحون السوريون

A + A -

بحث قائد الادارة السورية الجديدة أحمد الشرع مع وفد من الخارجية البريطانية في التطورات الأخيرة في سوريا.

وقالت القيادة العسكرية السورية في بيان ان القائد الشرع اكد خلال اللقاء أن "ما حصل في سوريا هو انتصار للشعب المظلوم على الظالم المجرم، وأن هذا الانتصار حصل دون تدمير في البنى التحتية ودون أي نزوح"، مشيرا إلى أن" النظام المجرم السابق دمر كل شيء حتى مؤسسات الدولة، واستهدف كل الطوائف".

وشدد الشرع على "ضرورة بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء الأمن".

كما تحدث عن دور بريطانيا الهام دوليا وضرورة عودة العلاقات، مؤكدا" أهمية إنهاء كافة العقوبات المفروضة على سوريا حتى يعود النازحون السوريون في دول العالم إلى بلادهم".