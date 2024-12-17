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لحظة الانفجار الذي أودى بحياة جنرال روسي...أوكرانيا تتبنى العملية (فيديو)

17
DECEMBER
2024
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل الفريق إيغور كيريلوف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيمياوي في الجيش الروسي، ومساعده في انفجار وقع بالقرب من منزله في العاصمة موسكو.

ووفقًا للمصادر الرسمية، تم تفجير عبوة ناسفة كانت مثبتة على دراجة نارية كهربائية، مما أسفر عن مقتل المسؤول العسكري الكبير ومساعده في الحادث.

ويظهر الفيديو المرفق أدناه اللحظات الأولى لعملية الإغتيال التي أودت بحياة إيغور كيريلوف.

 https://x.com/RTarabic/status/1869001518185157106

 

وفي وقت لاحق، أكدت مصادر أوكرانية لوكالة "فرانس برس" أن جهاز الأمن الأوكراني هو المسؤول عن تنفيذ العملية، معتبرة إياها "عملية خاصة" استهدفت المسؤول العسكري الروسي رفيع المستوى.

وأشار المصدر الأوكراني إلى ان الهجوم جاء في إطار جهود مستمرة من قبل كييف لاستهداف كبار القادة العسكريين الروس.

من جانبها، أفادت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الروسية، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجير وقع صباح اليوم في شارع "ريزانسكي بروسبكت" بموسكو، حيث كانت العبوة الناسفة مثبتة على دراجة كهربائية بالقرب من مدخل المبنى الذي يقيم فيه كيريلوف.

وأضافت بيترينكو أن الانفجار ألحق أضرارًا جسيمة بالمنطقة المحيطة، حيث تحطمت نوافذ العديد من الشقق في المبنى المتضرر.

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