القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا هدفا عسكريا للعدو في يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي

A + A -

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على المجازر المستمرة بحق إخواننا في غزة، وإسنادا لمقاومتها العزيزة وفي إطار المرحلة الخامسة من التصعيد نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين".

واكدت "الاستمرار في مواصلة تنفيذ عملياتها العسكرية وضرب كافة الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".



وشددت على أنها "ومعها كافة أبناء الشعب اليمني العزيز المجاهد على استعداد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي أمريكي يستهدف اليمن وذلك بمزيد من العمليات العسكرية النوعية والمؤثرة".