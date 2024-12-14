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رصد "مسيرات مجهولة" فوق نيويورك..

14
DECEMBER
2024
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أثار رصد مجموعة من الطائرات المسيرة في منطقة مدينة نيويورك الأميركية، والتي تشمل بعض أجزاء ولاية نيو جيرسي المجاورة، قلق السكان والسياسيين المحليين والوطنيين ودفع السلطات إلى إجراء تحقيقات.

وكتبت حاكمة نيويورك كاث هوتشيل على موقع "إكس"، الجمعة: "نعرف أن سكان نيويورك رصدوا مسيرات في الجو هذا الأسبوع ونحن نقوم بالتحقيق... في هذا الوقت، لا يوجد دليل على أن هذه المسيرات تشكل تهديدا للسلامة العامة أو الأمن القومي".

وقالت إن مكتبها يقوم بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب وزارة الأمن الداخلي "لحماية سكان نيويورك".

وفي رسالة تم إرسالها، الخميس، إلى هذين المكتبين الاتحاديين بالإضافة إلى إدارة الطيران الاتحادية، التي تشرف على الحركة الجوية في الولايات المتحدة، طالب عضوا مجلس الشيوخ عن نيويورك تشاك شومر، زعيم الأغلبية وكيرستن غيليبراند وعضوا مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي كوري بوكر وأندرو كيم إحاطة بشأن نشاط المسيرات.

وجاء في الرسالة "منذ أواخر نوفمبر، أبلغ سكان في منطقة مدينة نيويورك وشمال نيوجيرسي عن عدة حوادث لظهور طائرات مسيرة في الليل، مما أثار قلق السكان وسلطات إنفاذ القانون المحلية".

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